DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.244 Pkt - Ruhiger Wochenausklang
DOW JONES--Von einem recht ruhigen Wochenausklang im nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.244 24.163 +0,3% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
