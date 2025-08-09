Bei ETCs ist Gold nicht gleich Gold und Silber nicht gleich Silber. Zumindest in puncto Steuern. Bei diesen Investments gibt es erhebliche fiskalische Unterschiede. Die wichtigsten Punkte Gold-ETCs: Wer mit physischem Gold hinterlegte Goldanleihen, kurz ETCs ("Exchange Traded Commodities"), im Depot hat, kann Kursgewinne nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei kassieren. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) schon vor Jahren für Xetra-Gold entschieden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE