Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN: AED001801011) (Symbol: DEWA), der exklusive Strom- und Wasserversorger des Emirats Dubai, der an der Dubai Financial Market (DFM) notiert ist, hat heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt gegeben. Die DEWA Group verzeichnete in der ersten Jahreshälfte einen Umsatz von 14,6 Milliarden AED, ein EBITDA von 7,0 Milliarden AED, einen operativen Gewinn von 3,7 Milliarden AED, einen Nettogewinn von 2,9 Milliarden AED und einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 9,2 Milliarden AED.

"DEWA ist bestrebt, ein innovatives und nachhaltiges Unternehmen zu sein, inspiriert von der Vision von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, sowie den Anweisungen von Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Kronprinz von Dubai, stellvertretender Premierminister und Verteidigungsminister, und Vorsitzender des Executive Council of Dubai, und Seiner Hoheit Scheich Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, erster stellvertretender Herrscher von Dubai, stellvertretender Premierminister und Finanzminister. Unter ihrer Leitung kommen wir unserem Ziel von Netto-Null-Kohlenstoff bis 2050 näher und werden weiterhin maßgeblich zum rasanten Fortschritt Dubais beitragen," sagte Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer sowie CEO von DEWA

"Wir sind stolz, die bislang besten Finanzergebnisse von DEWA sowohl für das zweiteQuartal als auch für das erste Halbjahr 2025 bekanntzugeben ein Beleg für konsequente Durchführung, steigende Nachfrage und unser Streben nach operativen Spitzenleistungen. Im ersten Halbjahr 2025 erzielten wir einen Umsatz von 14,6 Milliarden AED, ein EBITDA von 7,0 Milliarden AED und einen Nettogewinn von 2,9 Milliarden AED. Dies entspricht einem Wachstum von 6,9 %, 5,3 bzw. 13,2 %. Der operative Cashflow erreichte mit 9,2 Milliarden AED einen Rekordwert und stieg im Jahresvergleich um 61,3 an. Zudem haben wir für das erste Halbjahr 2025 eine Dividende von 3,1 Milliarden AED genehmigt, die im Oktober 2025 ausgezahlt wird. Bis heute haben wir über 230 Milliarden AED in modernste Infrastruktur investiert. Unsere Ergebnisse sprechen für die Resilienz unseres Geschäftsmodells, die Fähigkeit, starke Renditen zu erwirtschaften und gleichzeitig Dubais nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Mit Blick in die Zukunft erwarten wir eine konstante Wertschöpfung für unsere Stakeholder, basierend auf Dubais Wirtschaftswachstum, unserem robusten Geschäftsmodell und unseren branchenführenden operativen Benchmarks, die weltweit als Nummer 1 gelten", fügte Al Tayer hinzu.

