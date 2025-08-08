Das Bundeskartellamt hat die Übernahme der Willy Bogner GmbH, München, durch die Unternehmensgruppe Katjes mit Sitz in Emmerich am Rhein freigegeben. Die Willy Bogner GmbH ist die Muttergesellschaft der Bogner-Gruppe, die Bekleidung unter den Marken "Bogner" und "Bogner Fire+Ice" herstellt und vertreibt. Die Katjes-Gruppe ist ein deutscher Süßwarenhersteller, der v. a. für seine Fruchtgummis und Lakritzprodukte bekannt ist.
Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Der Zusammenschluss gab keinen Anlass zu Bedenken. Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Zusammenschlussbeteiligten weisen keine wettbewerblichen Berührungspunkte auf. Das Bundeskartellamt konnte den Zusammenschluss innerhalb von wenigen Tagen unbürokratisch freigeben."
Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: "Der Zusammenschluss gab keinen Anlass zu Bedenken. Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Zusammenschlussbeteiligten weisen keine wettbewerblichen Berührungspunkte auf. Das Bundeskartellamt konnte den Zusammenschluss innerhalb von wenigen Tagen unbürokratisch freigeben."
© 2025 Bundeskartellamt