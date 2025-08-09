Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens hat aktuelle Zahlen zur Elektromobilität im Bundesland veröffentlicht. Demnach sind in NRW mehr als 412.000 rein Batterie-elektrische Pkw zugelassen. Das Land gibt auch einen Überblick der eigenen Förderprogramme rund um die Elektromobilität. Die 412.000 BEV seien "mehr als in jedem anderen Bundesland", wie die Landesregierung mitteilt. Jede fünfte Neuzulassung ist demnach inzwischen ein reiner Stromer. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
