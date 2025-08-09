© Foto: UnsplashDie alte Börsenlogik versagt: Kleinanleger kaufen Dips - und Hedgefonds verstehen die Welt nicht mehr.Privatanleger bringen die Wall Street aus dem Takt - und sind laut Stratege Mark Hackett aktuell kaum zu stoppen. Der Chef-Marktstratege der Nationwide Investment Management Group warnt: Wer gegen sie wettet, macht einen Fehler. "Meiner Meinung nach sind Privatanleger darauf trainiert, bei Kursrückgängen zu kaufen, und das verwirrt institutionelle Anleger derzeit völlig", sagte Hackett im Gespräch mit MarketWatch. Ein typisches Beispiel sei der 1. August gewesen: Negative Impulse durch schwache Arbeitsmarktdaten, neue Zollandrohungen und geopolitische Spannungen wie die U-Boot-Affäre mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE