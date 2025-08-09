Das in Los Angeles ansässige Unternehmen B2U Storage Solutions will im US-Bundesstaat Texas mehrere stationäre Batteriespeicher einrichten, die mit ausrangierten Elektroauto-Batterien bestückt sind. Über mehrere Standorte will B2U dadurch innerhalb eines Jahres eine Speicherkapazität von 100 MWh bereitstellen. Werden ausrangierte E-Auto-Batterien für stationäre Speicher weiterverwendet, so spricht man von "Second Life". Der Begriff steht dafür, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net