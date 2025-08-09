Für Fundstrat-Mitgünder Tom Lee stehen die Märkte vor einer Neubewertung - nach oben. Getrieben von Liquidität könnte die Rallye könnte schon in wenigen Tagen starten. Der bekannte Stratege Tom Lee von Fundstrat hält die jüngste Seitwärtsbewegung am US-Aktienmarkt für eine klassische Verschnaufpause - und erwartet schon bald den nächsten Kursschub. In einem Interview mit CNBC erklärte Lee vorgestern, dass der S&P 500 aktuell eine Neubewertung durchlaufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE