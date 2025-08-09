© Foto: adobe.stock.comIm Edelmetallsektor herrscht Alarmstimmung. Einmal mehr sorgt das Zollthema für Aufruhr. Die heftigen Verwerfungen bei Kupfer sind noch nicht ganz verarbeitet, da scheint das Thema auf die Edelmetalle überzuspringen. Alarmstimmung bei den Edelmetallen Berichte über US-Importzölle auf Gold führten zu großen Verwerfungen an der COMEX. Im Edelmetallsektor herrscht Alarmstimmung. Die Gold-Futures an der COMEX jagten in die Höhe. Mit 3.534 US-Dollar wurde ein neuer Rekordstand erreicht. Mittlerweile hat sich die Lage etwas beruhigt. Die Gold-Futures sind leicht zurückgekommen. Die Lage bleibt jedoch hochexplosiv. Es sollte nicht überraschen, wenn sich die Aufruhr auch auf Silber ausweiten …Den vollständigen Artikel lesen ...
