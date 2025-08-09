Viele wissen mehr als der Einzelne - nach diesem Prinzip funktioniert der Aktienfonds CoIQ Collective Intelligence. Er wählt aus über 60 000 Portfolios die besten aus, dies funktioniert sehr gut. Auf lange Sicht tun sich Anleger sehr schwer, den breiten Aktienmarkt mit ihren Investments zu übertreffen. Das wissen auch Andreas Vogler und Andrej Lehnert vom Essener Fintech CoIQ.capital - CoIQ steht für Collective Intelligence. Das ist auch die Idee ...Den vollständigen Artikel lesen ...
