Bitcoin-Kurs: BTC-Börsenbestand schrumpft 24 % pro Jahr

Einer der wichtigsten Indikatoren für den Bitcoin-Kurs stellen derzeit die Käufe der öffentlichen Unternehmen dar, weil sie das Investitionstempo der Bitcoin-Spot-ETFs sogar noch übertroffen haben und noch mehr zu erwarten ist. Was die Mittelflüsse im Detail verraten und wie sie sich über die letzte Zeit entwickelt haben sowie was dies für Bitcoin bedeutet, erfahren Sie jetzt hier.

Bitcoin-Treasury-Unternehmen kaufen verstärkt Bitcoin

Mittlerweile werden schon 17 % aller Bitcoins von institutionellen Treasuries gehalten, wobei allein auf das führende öffentliche Unternehmen Strategy Inc. 3 % des Bitcoin-Gesamtbestandes zurückzuführen sind. Zudem konnte ihr Bitcoin-Bestand im Juli ein neues Allzeithoch ausbilden.

Darüber hinaus ist noch keine Verlangsamung in Sicht. So hat sich die Akkumulationsgeschwindigkeit seit dem BTC-Kurstief aus dem April wieder von 3,76 % auf zuletzt 10,33 % gesteigert, was fast einer Verdreifachung entspricht.

Institutional BTC Buying Frenzy



Public company treasuries now hold 17% of all BTC - leader Strategy Inc. alone holds 3%.

July: +97,138 BTC (+10.33%), highest since Nov '24 Trump rally (+147,891 BTC).

Accumulation rate tripled since April (3.76% ? 10.33%).

Only… pic.twitter.com/JosF2s5zX3 - Simon Feldhusen (@cryptopsymon) August 9, 2025

So waren es 97.138 neu gekaufte BTC im Juli gegenüber 30.093 BTC im April. Darüber hinaus sind es sogar mehr als im Dezember, da im November zwar der Bestand um 14,88 % im Vergleich zu zuletzt nur 10,33 % erhöht wurde, jedoch waren es damals mit 89.928 BTC sogar 7.210 BTC weniger als die letzten 97.138 BTC.

Somit nimmt die Akkumulationsgeschwindigkeit weiterhin zu und konnte nur von dem November übertroffen werden, als der kryptofreundliche US-Präsident Donald Trump gewählt wurde. In dem Monat wurde der Bestand der öffentlichen Bitcoin-Unternehmen um sagenhafte 32,41 % oder umgerechnet 147.891 BTC vergrößert.

Jetzt eigene Bitcoin-Reserve anlegen!

So dürfte sich nun der Bitcoin-Kurs entwickeln

Die hohe Kaufgeschwindigkeit stellt sich insbesondere im Zusammenhang mit dem Bitcoin-Bestand der Börsen als besonderer Preistreiber dar, auch wenn immer wieder gehebelte Positionen der Trader abgebaut werden und es zwischendurch zu stärkeren Korrekturen kommt. Dennoch sind Angebot und Nachfrage wichtige Faktoren bei der Preisbestimmung.

Während die zentralen Kryptobörsen im Jahr 2021 noch rund 3,5 Mio. BTC gehalten haben, ist der Bestand in den 3 Folgejahren nur um 7,14 % auf 3,25 Mio. BTC gefallen. Seitdem ist hingegen ein steiler Abwärtstrend feststellbar, während der Bitcoin-Bestand der Börsen zuvor eher schwankte.

INSIGHT: Bitcoin exchange reserves just dropped to ~2.459M - the lowest since 2018.



With supply drying up and price pushing past $107K…



The squeeze is setting up. pic.twitter.com/iDPDwREXTV - CryptosRus (@CryptosR_Us) June 28, 2025

Allein seit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten hat sich der Bestand von rund 3,00 Mio. BTC auf aktuell 2,46 Mio. BTC um 540.000 BTC oder 24,00 % verringert. Vergleicht man dies einmal mit den 3 Jahren und den 0,25 Mio. BTC und rechnet es auf 1 Jahr hoch, so hat sich die jährliche Verringerungsgeschwindigkeit um 907 % gesteigert.

Würde die aktuelle Kaufgeschwindigkeit der Bitcoin-Treasury-Unternehmen von 720.000 BTC pro Jahr beibehalten werden - wobei erst 0,28 % der öffentlichen Unternehmen investiert sind und noch jede Menge Wachstum möglich scheint -, so wäre das Bitcoin-Angebot von 2,4 Mio. theoretisch in 3 1/3 Jahren vergriffen.

Jetzt bei Bitcoin-Investment sparen!

Bitcoin Hyper kann die Nachfrage nach BTC zusätzlich antreiben

Die Nachfrage nach Bitcoin kann auch durch die neuartige Skalierungslösung Bitcoin Hyper bedeutend gesteigert werden. Denn dank dieser verwandelt sich BTC von einem passiven Wertspeicher in ein programmierbares und funktionales Web3-Asset, welches mit einer Liquidität von 2,45 Bio. USD den nächsten Wachstumszyklus beflügeln kann.

Der Durchbruch ist dem Team mit der SVM und einer Bridge gelungen, welche die Assets schnell und sicher zwischen den verschiedenen Ökosystemen transferieren kann. So lassen sich die Bitcoins auf der Basisschicht einfrieren, um im Gegenzug die entsprechende Anzahl auf der Layer-2 von Bitcoin Hyper zu erhalten. Zudem ist jederzeit eine Rückabwicklung möglich.

Das direkt auf Bitcoin aufbauende Ökosystem verwendet Solana, welches einer der am besten skalierbaren Blockchains ist, da sie im Unterschied zu anderen auch Hardwarebeschleunigung nutzen kann. Auf diese Weise können theoretisch unendlich viele Sektoren abgedeckt werden - in einer Geschwindigkeit von wenigen Millisekunden und mit kaum spürbaren Gebühren.

Damit lassen sich auch anspruchsvolle dApps, Token, NFTs, KIs, Spiele und vieles mehr realisieren. Einige der vielversprechendsten Bereiche stellen hingegen die Tokenisierung und DeFi dar, weil damit theoretisch auch neben den Bitcoin-Kursgewinnen weitere Renditen für etwa die Bereitstellung von Liquidität an den dezentralen Börsen möglich sind.

All dies hat eine große Begeisterung unter den Investoren hervorgerufen und dem Presale bereits Mittel in Höhe von 7,99 Mio. USD eingebracht. Interessierte können den HYPER-Coin, der zahlreiche Funktionen in dem Ökosystem übernimmt, noch für weniger als 2 Tage für 0,0126 USD kaufen.

Jetzt Bitcoin Hyper entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.