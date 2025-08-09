Was haben ein Halbleitergigant, ein kleines deutsches Biotech-Unternehmen und ein chinesisches Tech-Schwergewicht gemeinsam - Sie könnten in der aktuellen Earnings Season positiv überraschen und vor starken Kursanstiegen stehen. In dieser Folge von "Börse, Baby!" stellt Max drei unterschätzte Aktien vor, die du kennen solltest - egal, ob du langfristig investierst oder einfach neugierig auf frische Ideen bist. Wir sprechen über Unternehmen mit cleverem KI-Fokus, starke Buyback-Programme und eine mögliche Biotech-Wende made in Germany. Außerdem: ?? Was du bei Quartalszahlen nicht tun solltest ?? Wie sich Erwartungen auf Kurse auswirken und wann "gute Zahlen" schlecht ankommen ?? Warum fundamentale Geduld sich oft mehr auszahlt als das schnelle Zocken Reinhören lohnt sich - besonders wenn du glaubst, schon alles gesehen zu haben.