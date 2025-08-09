© Foto: DALL*EJames Howells, der fast 1 Milliarde Dollar in Bitcoin auf einer Mülldeponie verlor, startet neuen Versuch - 8.000 Bitcoin sollen tokenisiert werden.Stell dir vor, du bist reich, aber eigentlich doch nicht. Ein Brite, der vor fast zehn Jahren versehentlich eine Festplatte mit rund 1 Milliarde US-Dollar in Bitcoin entsorgte, startet nun einen neuen Vorstoß: Er will seine verlorene BTC-Stash vollständig tokenisieren. James Howells, der Mann hinter der wohl berühmtesten Bitcoin-Panne der Welt, machte seine Pläne öffentlich in einem Beitrag auf X. [spotify]0kD4MpIWmJuv4K8lMMW6Pd[/spotify] Man weiß nicht, wie die Geschichte weiter ausgegangen wäre, hätte Howells die Festplatte nicht verloren. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE