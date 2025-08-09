Krypto-Analyst gibt grünes Licht für nächsten 14 Tage

Nach dem Schock durch die Inflationsdaten am vergangenen Dienstag konnte sich der Krypto-Markt wieder deutlich erholen. Dennoch scheint BTC bereits wieder die Puste ausgegangen zu sein. Jedoch verweist ein Krypto-Analyst nun auf 3 Faktoren, welche für eine Rally in den nächsten 14 Tagen sprechen. Erfahren Sie jetzt mehr in diesem Beitrag.

Technisches Setup spricht für Bullenmarkt

Derzeit befindet sich Bitcoin laut Kyle Doops in einer Akkumulationsphase mit einem wichtigen Widerstand bei 116.000 USD, an dem Liquidität eingesammelt wird. Dabei werden die Marktteilnehmer laut ihm wahrscheinlich als Nächstes durch Manipulationen (durch die Market-Maker) in die falsche Richtung gelockt, während andere durch eine falsche Positionierung in Panik geraten.

Dabei würden die Short-Squeezes immer wieder dazu führen, dass Bitcoin bis auf einen Preis von 116.000 USD steigt. Sobald diese Marke erreicht wird, ist laut dem Krypto-Analysten mit einer Konsolidierung und einer Bandbreite von 4 % zu rechnen. Diese würde jedoch dann nach oben aufgelöst werden und einen Bitcoin-Preis von 130.000 USD in die Nähe rücken.

Sollte BTC hingegen unter die Marke von 116.000 USD fallen, so wäre das Setup ungültig. In diesem Falle sollten sich die Anleger laut Doops auf eine Korrektur bis in den Bereich von 110.000 bis 111.000 USD einstellen. Möglicherweise könnte diese sogar bis auf 98.000 USD zurückgehen.

Korrelation von Bitcoin und Gold

Einen weiteren Anhaltspunkt für eine Bitcoin-Rally in den nächsten 14 Tagen sieht der Krypto-Analyst in der Entwicklung des Goldpreises. Denn dieser habe eine bullische Wimpelformation ausgebildet, welche in der Regel ein großes Aufwärtspotenzial besitzt.

Insbesondere der vierte und fünfte Testpunkt hätten dabei die höchste Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch nach oben. Dies soll laut Doops bereits zwischen August und September geschehen. Da einige schon vorzeitig kaufen, könnte sich der Zeitraum jedoch weiter nach vorne verlagern, was er in diesem Zusammenhang ergänzte.

Für Bitcoin ist es laut ihm von Relevanz, da beide als inflationsresistente Assets und somit als Wertspeicher erachtet werden. Dabei würden die Anleger tendenziell zuerst in das Edelmetall als sicheren Hafen flüchten und dann anschließend im Zuge einer Kapitalrotation ihre Gewinne zunehmend in dem kurzfristig vergleichsweise schlechter performenden Bitcoin investieren.

Sollte der Gold-Kurs hingegen der vierte und fünfte Versuch des Ausbruchsniveaus nicht gelingen, so ist laut Doops mit einer Korrektur und Seitwärtsphase zu rechnen. Für Bitcoin würde dies ihm zufolge den Frühindikator für die Rally entziehen, was den Bullenmarkt verzögern würde.

Marktbreite und Bitcoin-Dominanz

Zudem verweist der Krypto-Analyst auf die fallende Bitcoin-Dominanz und dessen bärisches Chartmuster im kurzfristigen Zeitrahmen. Dies würde tendenziell darauf hinweisen, dass es zu einer Auflösung nach unten kommt, welche eine Bitcoin-Dominanz von 57 % zum Ziele setze. Sofern diese durchbrochen wird, wäre es sehr bullisch für die Altcoins.

Denn auch dies würde laut Doops anzeigen, dass die Anleger ihr Kapital von Bitcoin in die Altcoins umschichten. Da BTC über eine Marktkapitalisierung von mehreren Billionen US-Dollar verfügt, würde dies bei den kleineren Kryptowährungen zu steilen Kursbewegungen führen. Wie auch in anderen Zyklen, sei dies ihm zufolge nach den BTC-Anstiegen zu erwarten.

Total3-Chart | Quelle: Tradingview

Ebenso verweist Doops auf den Total3-Chart, welcher alle Kryptowährungen mit Ausnahme von Bitcoin und Ethereum enthält. Denn dieser zeigt nun ein Cup-and-Handle-Muster, dass sich statistisch tendenziell nach oben auflöst, wenn die Nackenlinie gebrochen wird. Demnach wäre mit einem Anstieg ihrer Marktkapitalisierung von 100 % zu rechnen.

Auch die besondere Stärke von Ethereum ist ein weiterer Faktor, welcher die Altcoin-Saison signalisiere. Dabei sollen bald schon Kurse von 7.000 USD möglich sein. Während Bitcoin in nächster Zeit schwächer performen soll, erwartet er, dass sich die Altcoins deutlich besser entwickeln werden.

