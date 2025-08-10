Es gibt viele Faktoren, welche den Bitcoin-Preis in der goldenen Krypto-Ära positiv beeinflussen. Einer von ihnen ist die jährliche globale Sparquote. Wie stark sich dieser Faktor auf den Bitcoin-Kurs in den nächsten 20 Jahren bei unterschiedlichen Anteilen der Sparquote auswirkt sowie welche Beträge überhaupt realistisch sind, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Überblick über das jährliche globale Sparvermögen

Laut den Angaben der Weltbank, des IWF und der OECD-Durchschnittsberechnung betrug die durchschnittliche Haushalts-Sparquote rund 10 bis 12 % des verfügbaren Einkommens. Dabei hängt sie stark von der Region, dem Einkommensniveau und dem Jahr ab. So liegt sie in reichen Ländern eher bei 12 bis 18 %.

Da es keine exakten Daten über die globale Lohnsumme gibt, orientieren wir uns an dem Richtwert von 50 % des BIPs, was auf einen Großteil der Volkswirtschaften zutrifft. Dieses wird für das aktuelle Jahr auf 113,8 Bio. USD geschätzt, womit die Gehälter auf rund 56,9 Bio. USD kommen.

Geht man von einer Sparquote von 11 % aus, so ergibt sich ein jährliches Sparvermögen von 6,26 Bio. USD. Allerdings wird von diesem ein Großteil in liquiden Mitteln verwahrt und weltweit nur schätzungsweise 30 % der Ersparnisse in Investmentvehikel gesteckt. Demnach werden nur 1,89 Bio. USD pro Jahr in Investmentvehikeln deponiert.

Bitcoin-Kurs bei 5 % der jährlichen Ersparnisse

Jahr Kumuliert (Mrd.) Kumuliert (Bio.) Impl. Marktkap. (Bio. USD) Impl. BTC-Preis (USD) 1 94,5 0,095 2,414 121306,6 2 189,0 0,189 2,509 126054,4 3 283,5 0,283 2,603 130802,1 4 378,0 0,378 2,698 135549,9 5 472,5 0,472 2,792 140297,6 6 567,0 0,567 2,887 145045,4 7 661,5 0,661 2,982 149793,2 8 756,0 0,756 3,076 154540,9 9 850,5 0,851 3,171 159288,7 10 945,0 0,945 3,265 164036,5 11 1039,5 1,040 3,360 168784,2 12 1134,0 1,134 3,454 173532,0 13 1228,5 1,228 3,549 178279,7 14 1323,0 1,323 3,643 183027,5 15 1417,5 1,417 3,737 187775,3 16 1512,0 1,512 3,832 192523,0 17 1606,5 1,607 3,926 197270,8 18 1701,0 1,701 4,021 202018,6 19 1795,5 1,796 4,115 206766,3 20 1890,0 1,890 4,210 211514,1

Bei 5 % der jährlichen Ersparnisse wäre nach 10 Jahren ein Kurs von 164.036 USD (+40,7 %) und nach zwanzig Jahren 211.514 USD möglich (162,9 %). Dies würde ungefähr der Hälfte der Goldinvestments entsprechen und ist ein sehr realistischer Wert, sofern die Anleger ihr Gold künftig aufteilen.

Bitcoin-Kurs bei 10 % der jährlichen Ersparnisse

Jahr Kumuliert (Mrd.) Kumuliert (Bio.) Impl. Marktkap. (Bio. USD) Impl. BTC-Preis (USD) 1 189 0,189 2,509 126054,4 2 378 0,378 2,698 135549,9 3 567 0,567 2,887 145045,4 4 756 0,756 3,076 154540,9 5 945 0,945 3,265 164036,5 6 1134 1,134 3,454 173532,0 7 1323 1,323 3,643 183027,5 8 1512 1,512 3,832 192523,0 9 1701 1,701 4,021 202018,6 10 1890 1,890 4,210 211514,1 11 2079 2,079 4,399 221009,6 12 2268 2,268 4,588 230505,1 13 2457 2,457 4,777 240000,7 14 2646 2,646 4,966 249496,2 15 2835 2,835 5,155 258991,7 16 3024 3,024 5,344 268487,2 17 3213 3,213 5,533 277982,8 18 3402 3,402 5,722 287478,3 19 3591 3,591 5,911 296973,8 20 3780 3,780 6,100 306469,3

Im 10%-Szenario wäre es nach 10 Jahren schon ein Bitcoin-Preis von 211.514 USD (+81,5 %) und nach 20 Jahren von 306.469 USD (+162,9 %). Dennoch sind diese Kursziele weit entfernt von den Prognosen viele Krypto-Experten, die bis 2030 und somit in 5 Jahren schon häufig von 1 Mio. USD und sogar mehr ausgehen.

Bitcoin-Kurs bei 20 % der jährlichen Ersparnisse

Jahr Kumuliert (Mrd.) Kumuliert (Bio.) Impl. Marktkap. (Bio. USD) Impl. BTC-Preis (USD) 1 378 0,378 2,698 135549,9 2 756 0,756 3,076 154540,9 3 1134 1,134 3,454 173532,0 4 1512 1,512 3,832 192523,0 5 1890 1,890 4,2100 211514,1 6 2268 2,268 4,588 230505,1 7 2646 2,646 4,966 249496,2 8 3024 3,024 5,344 268487,2 9 3402 3,402 5,722 287478,3 10 3780 3,780 6,10 306469,3 11 4158 4,158 6,478 325460,4 12 4536 4,536 6,856 344451,4 13 4914 4,914 7,234 363442,5 14 5292 5,292 7,612 382433,5 15 5670 5,670 7,990 401424,6 16 6048 6,048 8,368 420415,6 17 6426 6,426 8,746 439406,7 18 6804 6,804 9,124 458397,7 19 7182 7,182 9,502 477388,8 20 7560 7,560 9,880 496379,8

Sofern 20 % der jährlichen Ersparnisse in Bitcoin investiert werden, wäre es nach 10 Jahren ein Kurs von 306.469 USD (+162,9 %) und nach zwanzig Jahren von 496.380 USD (+325,9 %). Allerdings ist diese Prognose außerordentlich optimistisch, da es der von Ray Dalio empfohlene maximale Anteil für Safe Havens wie Gold und Bitcoin ist, der somit vollständig in BTC investiert wird. Allerdings sind andere Käufergruppen noch einflussreicher, wie die öffentlich gelisteten Unternehmen.

Dieses Projekt könnte die Mittelzuflüsse in Bitcoin deutlich steigern

Noch wird Bitcoin hauptsächlich aufgrund seines Inflationsschutzes, der technologischen Beschränkungen und der Kursgewinne als ein Wertspeicher verwendet. Allerdings wird sich dies bald durch die neuen Skalierungslösung Bitcoin Hyper ändern, da er nicht nur günstiger und schneller transferierbar, sondern ebenso funktional wird.

Die auf der Layer-1 von Bitcoin direkt aufbauende Layer-2 verwendet eine Bridge und die SVM, um damit auch Smart Contracts, dApps, Tokenlaunches und mehr zu ermöglichen. Damit kann Bitcoin auch in vielen anderen Kryptosektoren die führende Rolle einnehmen und enormes Wachstum entfalten, zumal mehr als 2,3 Bio. USD in ihm verwahrt werden.

Mithilfe von Solana kann die Geschwindigkeit auf unter 100 ms reduziert werden, was sogar Kurfrequenzhandel, Gaming und andere anspruchsvolle Anwendungen erlaubt. Dank der theoretisch unendlich skalierbaren Bandbreite kann zudem für zahlreiche Sektoren die nötige Kapazität offeriert werden, während die Gebühren bei unter 1 Cent liegen.

Da viele Bitcoin verpasst haben, wollen sie sich nicht die Erweiterung entgehen lassen. Deshalb hat der Presale auch schon über 8,04 Mio. USD eingeworben. Für weniger als 27 Stunden werden die multifunktionalen HYPER-Coins unter dem späteren Markteinführungspreis für 0,0126 USD angeboten. Zudem zahlen sie Stakern dynamische 134 % pro Jahr.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.