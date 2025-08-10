"Vom Sparen zum Investieren" - unter diesem Motto stellte der polnische Finanz- und Wirtschaftsminister Andrzej Domanski nun das steuergeförderte Anlagesparkonto OKI ("Osobistego Konta Inwestycyjnego") vor. Hierzulande warten Anleger immer noch auf die Aktienrente Alle polnischen Bürger haben nun die Möglichkeit, bis zu 100.000 PLN (23.364 Euro) steuerfrei in Aktien, Fonds und andere Wertpapiere anzulegen. "Mit dem OKI erhalten die Sparer in Polen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE