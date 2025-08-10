Shanghai (ots/PRNewswire) -SALOMON, die moderne Bergsport-Lifestyle-Marke, gab die Eröffnung des SALOMON Anfu Concept Store in Shanghai bekannt. Dieser neue Standort verbindet das französische Erbe und die bahnbrechenden Einzelhandelsflächen von SALOMON mit der lokalen Gemeinschaft und stellt eine Aufwertung der Einzelhandelserfahrung in China dar.Der neue Concept Store befindet sich in einem historischen Gebäude im französischen Stil in der Anfu Road. Er ist inspiriert vom SALOMON Sportstyle Store im Pariser Marais-Viertel und verbindet den französischen Stil mit der urbanen Kultur Shanghais.David Kibler, stellvertretender französischer Generalkonsul in Shanghai, sagte: "SALOMON hat französische Handwerkskunst in Kombination mit ständiger Innovation gezeigt. SALOMON stellt weiterhin Verbindungen zwischen unseren Gebieten, unseren Kulturen und unseren Talenten her"."Die Lokalisierung des Ladens repräsentiert die Markenvision von SALOMON, die durch unsere Partner und die herzliche Umarmung der lokalen Gemeinden ermöglicht wird", sagte Guillaume Meyzenq, SALOMON President & CEO, "Es wird immer einflussreicher, dass chinesische Verbraucher einen wachsenden Fokus auf Funktionalität und integrierte Anforderungen an Styling und Leistung haben. Wir freuen uns darauf, mit der Eröffnung des Ladens mit den chinesischen Verbrauchern zu wachsen und mehr Innovationen in die Welt zu bringen!"Der SALOMON Anfu Concept Store war Schauplatz der Premiere des "Road to the Future"-Projekts in China, das auf der Paris Fashion Week vorgestellt wurde. Jingting Bai, SALOMON Sportstyle Ambassador, hatte mit der speziell entwickelten XT-Whisper einen bemerkenswerten Auftritt.John Yin, SALOMON Vice President Greater China und Initiator des "Road to the Future"-Projekts, sagte: "SALOMON hofft, dass 'Road to the Future' zu mehr originellem Design inspirieren und chinesischen Designtalenten den Zugang zu internationalen Märkten erleichtern wird."Jinmai Zhao, SALOMON Sportstyle Ambassador, erschien an diesem Nachmittag in der Anfu Road und interagierte mit "GO WILD", der Outdoor-Community von SALOMON, um die Menschen zu inspirieren, den urbanen Outdoor-Lifestyle zu erkunden.Vor der offiziellen Eröffnung hat SALOMON mit 11 lokalen Geschäften in der Anfu Road zusammengearbeitet und so eine enge Verbindung zu den lokalen Gemeinschaften hergestellt.Als eine Plattform, die die französische Kultur, den Pioniergeist und vielfältige Einzelhandelserfahrungen verkörpert, ist der SALOMON Anfu Concept Store bestrebt, sich in die chinesische Kultur zu integrieren und neue Möglichkeiten für den urbanen Outdoor-Lifestyle zu erkunden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2747230/01.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/salomon-stellt-den-anfu-concept-store-vor-und-markiert-damit-ein-strategisches-einzelhandels-upgrade-in-china-302525885.htmlPressekontakt:lova He,anta_prn@163.comOriginal-Content von: Salomon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70872/6093541