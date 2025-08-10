PTA-News: Aktien Global News: ZenaDrone sichert sich Einfluss im US-Drohnenmarkt durch Beitritt zu Schlüsselgremien -2

DJ PTA-News: Aktien Global News: ZenaDrone sichert sich Einfluss im US-Drohnenmarkt durch Beitritt zu Schlüsselgremien

Aktien Global News: ZenaDrone sichert sich Einfluss im US-Drohnenmarkt durch Beitritt zu Schlüsselgremien

Frankfurt (10.08.2025/08:30 UTC+2)

Weg frei für politische Mitgestaltung und Beschaffungszugang

Die ZenaTech-Tochter ZenaDrone erweitert ihr Engagement im strategisch wichtigen US-Markt. Wie das kanadische Technologieunternehmen ZenaTech Inc. (Nasdaq: ZENA) mitteilt, hat ZenaDrone ihre Mitgliedschaft bei der Association for Uncrewed Vehicle Systems International (AUVSI) auf die Advocacy-Ebene angehoben. Damit öffnet sich dem Spezialisten für KI-gesteuerte Drohnensysteme der Zugang zu zwei Schlüsselgremien: dem Defense Advocacy Committee und dem Air Advocacy Committee. In diesen Ausschüssen wird maßgeblich über regulatorische Rahmenbedingungen und Beschaffungsstrategien für Drohnen in den USA entschieden.

Mit dem Upgrade positioniert sich ZenaDrone künftig an der Seite etablierter Marktakteure wie Skydio, Anduril, Leidos und Shield AI. Ziel ist es, den Zugang zu Entscheidungsträgern im Verteidigungsapparat zu verbessern, um Einfluss auf Richtlinien, Compliance-Anforderungen und Kaufentscheidungen zu nehmen.

Direkter Draht zu politischen Entscheidern

"Dies ist ein klares Investment in einen raschen Marktzugang und in langfristige Erfolge im Beschaffungswesen", erklärt ZenaTech-CEO Shaun Passley, Ph.D. Die Mitgliedschaft in den AUVSI-Ausschüssen verschaffe dem Unternehmen direkten Zugang zu den Gesprächen über Richtlinien, Compliance und Ankäufe, mit denen Einfluss auf das Beschaffungsprozedere des Verteidigungsministeriums genommen werde. Weiter führt Passley aus: "Über unsere Arbeit an der Seite von vertrauenswürdigen Führungsexperten für Verteidigung und Innovatoren gelangen wir rascher zu einer Green- und Blue-UAS-Zertifizierung, weil wir damit besser in der Lage sind, die Erwartungen der Einkäufer auf Bundesebene in puncto Sicherheit, Interoperabilität und Compliance zu erfüllen und Wachstumschancen zu nutzen."

Die erweiterte Mitgliedschaft bei AUVSI eröffnet ZenaDrone damit nicht nur ein Mitspracherecht bei der zukünftigen Drohnenpolitik auf Bundesebene, sondern erleichtert auch den Zugang zu konkreten Förderprogrammen und staatlichen Ausschreibungen - insbesondere im Verteidigungs- und Regierungsbereich.

Mitten in der US-Drohnenwende positioniert

Der Zeitpunkt des erweiterten Engagements ist mitten in einem Wendepunkt: Die Umsetzung aktueller Richtlinien des Weißen Hauses und des Pentagon rückt in greifbare Nähe. Sie fördern verstärkt NDAA-konforme, sichere und im Inland entwickelte Drohnentechnologien. Hier will ZenaDrone einen sinnvollen Beitrag leisten- insbesondere bei der praktischen Ausarbeitung der regulatorischen Rahmenbedingungen und der strategischen Ausrichtung staatlicher Beschaffungsvorgaben.

Ein Fokus liegt dabei auf der Weiterentwicklung der sogenannten BVLOS-Vorschriften (Beyond Visual Line of Sight), die für viele professionelle Drohnenanwendungen entscheidend sind. ZenaDrone plant, ihre Plattformen an diese Anforderungen anzupassen - ein Schritt, der langfristige Wettbewerbsvorteile im US-Markt sichern könnte.

AUVSI als Schlüsselplattform für Technologie und Politik

Als größte gemeinnützige Organisation für unbemannte und autonome Systeme spielt die 1972 gegründete AUVSI eine zentrale Rolle bei der Integration neuer Technologien in den US-Luftraum. Sie verbindet Vertreter aus Industrie, Regierung und Forschung, um Innovationen voranzutreiben und Standards zu setzen.

Das Air Advocacy Committee fokussiert sich auf regulatorische Rahmenbedingungen für Drohnenoperationen im nationalen Luftraum. Das Defense Advocacy Committee wirkt direkt auf das militärische Beschaffungswesen ein und unterstützt die Einführung von NDAA-konformen Drohnentechnologien. Mit dem Schritt auf die Advocacy-Ebene sichert sich ZenaDrone nun einen Platz inmitten dieser Entwicklungen - mit dem Ziel, ihre Technologien dort zu positionieren, wo Innovation auf politische Umsetzung trifft.

Zena Tech
Land: Canada, Toronto
ISIN: CA98936T2083
WKN: A40HQQ
https://www.zenatech.com/

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com/

