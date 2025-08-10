Steigende Zulassungszahlen bei E-Autos sorgen bei diesem Hersteller von Batteriematerialien wieder für volle Auftragsbücher. Zieht die Aktie nach dem Crash mit? Die Aktie von Ibutec Advanced Materials ist bei steigenden Börsenumsätzen über die Neun-Euro-Marke gesprungen - kommt jetzt die Trendwende? Bei rund sechs Euro ist mittlerweile der Boden gefunden. Mit dem jüngsten Ausbruch über die 200-Tage-Durchschnittslinie gibt es nun Anzeichen einer Erholung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE