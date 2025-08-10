Hot Stocks: KW 32 / 2025 - Silber auf der Überholspur!

Minenaktien profitieren überproportional!

Der Silberpreis wird, ähnlich wie der von Gold, stark durch die Geldpolitik und die allgemeine Wirtschaftslage beeinflusst. Nach den aggressiven Zinserhöhungen der letzten Jahre deuten die Signale der Zentralbanken auf eine Zinswende hin. Die Aussicht auf sinkende Zinsen macht Edelmetalle attraktiver, da sie im Vergleich zu Zinspapieren wieder konkurrenzfähiger werden. Globale Spannungen und die anhaltend hohe Inflation in vielen Ländern machen Silber zu einem begehrten sicheren Hafen. Anleger suchen Schutz für ihr Kapital und wenden sich Edelmetallen zu, die als Wertspeicher gelten.

Der Preis von Silber hat sich 2025 sehr stark entwickelt, mit einer Performance, die bei über 30 % liegt. Die Minenaktien, insbesondere solche mit hohem Silberanteil und Wachstumspotenzial, weisen eine vielfach höhere Performance auf und demonstrieren damit den typischen Hebel-Effekt in einem Bullenmarkt. Der Aufwärtstrend wird durch ein anhaltendes Angebotsdefizit und eine robuste industrielle Nachfrage untermauert.

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)

Wheaton Precious Metals ist kein traditionelles Bergbauunternehmen, das eigene Minen betreibt. Stattdessen verfolgt es ein sogenanntes "Streaming"-Geschäftsmodell. Das bedeutet: WPM stellt Bergbaugesellschaften, die Kapital für den Bau oder die Erweiterung ihrer Minen benötigen, eine Vorauszahlung zur Verfügung. Im Gegenzug erhält WPM das Recht, einen bestimmten Prozentsatz der zukünftigen Edelmetallproduktion (Gold, Silber, Palladium, Kobalt) dieser Minen zu einem festen, stark rabattierten Preis zu erwerben. WPM verkauft diese Metalle dann zum aktuellen Marktpreis. Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie von Wheaton Precious Metals in einem sehr starken Aufwärtstrend. Der jüngste Ausbruch über die 100-USD-Marke ist ein deutliches Signal für mögliche weitere Kursgewinne.

First Majestic Silver (AG)

First Majestic Silver ein klassisches Bergbauunternehmen. Sein Geschäftsmodell ist auf die Exploration, Entwicklung und Produktion von Silberminen ausgerichtet. Das Kerngeschäft liegt dabei in Mexiko, wo das Unternehmen mehrere aktive Minen betreibt. Darüber hinaus beschäftigt sich First Majestic mit der Mineralverarbeitung, um die gewonnenen Erze zu veredeln und die Metalle zu extrahieren. First Majestic Silver in einem klaren Aufwärtstrend, auch wenn dieser volatiler ist als bei anderen Edelmetall-Streaming-Unternehmen. Die jüngste Korrektur kann als gesunder Rücksetzer in einem intakten Bullenmarkt interpretiert werden.

Pan American Silver Corp. (PAAS)

Pan American Silver ein vollwertiger Minenbetreiber. Das Kerngeschäft umfasst die Exploration, Entwicklung, Gewinnung und Veredelung von Edelmetallen und Basismetallen. Das Unternehmen betreibt eine Vielzahl von Minen in Nord- und Südamerika, was eine geografische Diversifizierung und eine Streuung der Länderrisiken ermöglicht. Neben Silber und Gold werden in den Minen auch Zink, Blei und Kupfer als Nebenprodukte gefördert, was zusätzliche Einnahmequellen schafft und das Unternehmen breiter aufstellt. Die Strategie von Pan American Silver ist es, durch organisches Wachstum, Akquisitionen und die kontinuierliche Verbesserung der Effizienz in den bestehenden Minen die Produktion und die Reserven zu steigern. Aus charttechnischer Sicht befindet sich Pan American Silver in einem klaren und dynamischen Aufwärtstrend. Der jüngste Ausbruch im August über die bisherigen Hochs ist ein sehr starkes Signal für weitere Kursgewinne.

MAG Silver Corp. (MAG)

MAG Silver Corp. ist ein kanadisches Bergbau- und Explorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von hochgradigen Edelmetallen, insbesondere Silber, in Nord- und Südamerika konzentriert. Im Gegensatz zu Unternehmen, die ein breites Portfolio von Minen betreiben, ist der Fokus von MAG Silver sehr stark auf ein einziges, aber dafür umso bedeutenderes Projekt gerichtet: die Juanicipio-Mine in Mexiko. Das Geschäftsmodell von MAG Silver beruht auf einem Joint Venture mit dem Bergbaugiganten Fresnillo plc, der einen Anteil von 56 % hält und als Betreiber der Mine fungiert. MAG Silver ist mit 44 % an dem Projekt beteiligt. Die Juanicipio-Mine ist bekannt für ihre außergewöhnlich hohen Silbergehalte und liefert neben Silber auch signifikante Mengen an Gold, Blei und Zink als Nebenprodukte. Der jüngste Ausbruch über das Hoch vom Juli ist ein klares Signal für die weitere Kursentwicklung.

Tagescharts vom 08.08.2025, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.