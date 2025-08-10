© Foto: adobe.stock.comDer Goldpreis beendete die Handelswoche bei knapp 3.400 US-Dollar. Das Edelmetall macht mächtig Druck auf der Oberseite. Das Ende der Konsolidierung könnte bevorstehen und Gold somit auf eine Neubewertung zusteuern. Nerven liegen blank. Gold-Futures jagen hoch Spekulationen über mögliche US-Importzölle auf Gold ließen die Gold-Futures zuletzt an der COMEX eskalieren. Zunächst herrschte Ungewissheit über die Zoll-Details. Das schürte die Nervosität am Markt. Mittlerweile gibt es eine Klarstellung der US-Zollbehörde hierzu. Die Lage an der COMEX beruhigte sich; zumindest temporär. Das Thema Zölle in jedweder Couleur dürfte die Finanzmärkte weiterhin beschäftigen. Weitere Verwerfungen sind …Den vollständigen Artikel lesen ...
