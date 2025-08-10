Wochenausblick - Konjunktur- und Quartalszahlen im Fokus



Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche startet mit einem vergleichsweise ruhigen Montag. Von der unternehmerischen Seite der Wirtschaft erreichen uns die Quartalszahlen von Barrick Mining. Das Unternehmen ist nach Börsenwert das viertwertvollste Unternehmen in der Goldabbau-Branche und könnte besonders stark von der diesjährigen Goldperformance profitieren. Auf makroökonomischer Ebene wird der Verbraucherpreisindex Italiens veröffentlicht.









Dienstag:



Am Dienstag werden wirtschaftliche Daten aus den drei wichtigsten Volkswirtschaften der westlichen Hemisphäre bekannt. Aus dem Vereinigten Königreich erhalten wir Einblicke in die aktuelle Arbeitslosenquote. In Deutschland wird ein wichtiges Umfrageergebnis zur Konjunkturerwartung öffentlich. Und von der anderen Seite des Atlantiks erreicht uns die aktuelle Zahl zum Verbraucherpreisindex der USA aus dem Juli. Drei Zahlen, drei Länder - sie alle geben verschiedene und doch trotzdem bedeutungsvolle Einblicke in die wirtschaftliche Situation des jeweiligen Landes. Insbesondere Großbritannien, die USA und Deutschland sind wirtschaftlich eng vernetzt. Somit haben die Zahlen auch weitere Implikationen für die anderen Länder. Außerdem veröffentlichen die Unternehmen Sea Ltd, Coreweave Inc. und On AG ihre Quartalszahlen.



















Mittwoch:



Der Mittwoch hält direkt die nächste wirtschaftliche Kennzahl aus Deutschland bereit, nämlich den Verbraucherpreisindex. Des Weiteren veröffentlichen die Unternehmen E.ON, Cisco Systems und Tencent Holdings ihre Quartalsergebnisse. Cisco Systems ist in diesem Trio ein besonders interessantes Unternehmen. Das liegt daran, dass die KI-Revolution auch in Netzwerken stattfindet, nicht nur in Rechenzentren. Genau das ist Ciscos Fachgebiet. Nachdem die Aktie durch das Platzen der Dotcom-Blase von seinem Allzeithoch in die Tiefe schlitterte, kämpft sie sich momentan durch den KI-Boom wieder nach oben.















Donnerstag:



Der Donnerstag ist der wohl ereignisreichste Tag der Woche. Auf unternehmerischer Seite präsentiert Deere & Company, besser bekannt als John Deere, seine Quartalszahlen. Mit einer Marktkapitalisierung von 137 Milliarden US-Dollar ist es eines der führenden Unternehmen der Landwirtschaftstechnik. Auf makroökonomischer Ebene erreichen uns gleich drei Zahlen aus Europa. Einerseits die Zahl zur Beschäftigungsänderung und andererseits das sogenannte saisonbereinigte Bruttoinlandsprodukt. Auch erreicht uns eine Schätzung des Bruttoinlandprodukts des zweiten Quartals aus Großbritannien. Die Vereinigten Staaten verstecken sich ebenfalls nicht. Mit den Erstanträgen für Arbeitslosenunterstützung erweitern sie die den Wissensstand um die Entwicklung des amerikanischen Arbeitsmarktes als Folge auf die Zollpolitik. Ebenfalls werden Daten zum Erzeugerpreisindex offengelegt.











Freitag:



Die Woche wird mit weiteren makroökonomischen Daten abgeschlossen. Zum einen wird aus Japan die Schätzung des Bruttoinlandsproduktes des zweiten Quartals öffentlich. Im ersten Quartal schrumpfte die Wirtschaft Japans leicht um 0,2 Prozent. Wird die Wirtschaft nun wieder wachsen? Weiter geht es mit Daten aus den zwei wirtschaftsstärksten Ländern der Welt. Die USA und die Volksrepublik China eifern um den Titel der stärksten Industrie weltweit. Freitags werden Daten zur Industrieproduktion aus beiden Ländern veröffentlicht. Es bleibt spannend, wie sich der Wettkampf in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird. Gleichzeitig besteht ebenfalls noch kein Zollabkommen zwischen beiden Nationen. Dieser Fakt könnte sich ebenfalls auf die Zahlen ausgewirkt haben.







