Eine absolut notwendige Technologie, Dominanz im Markt und hohe Margen. Für die Aktionäre sind das beste Voraussetzungen für langfristig hohe Wertsteigerungen bei diesem Titel. Es ist eine beeindruckende Bilanz, die Cadence Design Systems, Spezialist für Software und Systeme zur Entwicklung von Chips, für das zweite Quartal lieferte: ein Fünftel mehr Umsatz, insgesamt 1,28 Milliarden Dollar, knapp 30 Prozent mehr Gewinn pro Aktie sowie eine operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE