Jahrzehntelang galten US-Staatsanleihen als das Synonym für Sicherheit an den Finanzmärkten - doch dieser Mythos beginnt zu bröckeln. In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan und Ingo über die dramatische Entwicklung rund um die US-Treasuries: Wer kauft sie noch - Warum ziehen sich ausländische Investoren zurück - Und was bedeutet das für die globale Leitwährung Dollar - Eine Folge für alle, die verstehen wollen, warum eine stille Anleihekrise das globale Finanzsystem erschüttern könnte und was das mit deinem nächsten USA-Urlaub zu tun hat.
