Zwei Autoren, zwei Meinungen. In der Redaktion von BÖRSE ONLINE gehen diesmal die Meinungen zur Boeing-Aktie auseinander. Das müssen Anleger jetzt wissen. BO-Autor Klaus Schachinger sagt: "Langsam, aber sicher rauf" Chef und Boeing-Sanierer Kelly Ortberg hat die Verfehlungen seiner Vorgänger selbst zu spüren bekommen. Von 2013 bis 2018 war Ortberg, den Amerikas Flugzeugbauer im August 2024 in höchster Not als allseits geschätzten Sanierer an Bord ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE