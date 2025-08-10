Bitcoin-Kurs kann durch Unternehmen in 2 Jahren so hoch steigen

Basierend auf dem Bitcoin-Kaufvolumen und dem künftigen Wachstumspotenzial handelt es sich bei den Unternehmen derzeit um die wichtigste Käufergruppe, welche eine besonders wichtige Rolle bei der BTC-Preisbestimmung spielt. Wie groß das Wachstumspotenzial für die nächste Zeit aussieht und welche Bitcoin-Preise dabei erreicht werden können, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Potenzielles Investitionsvolumen und jährliches Sparvolumen der Unternehmen für Bitcoin

Für unsere Prognose verwenden nur von den laut Visual Capitalist 48.000 börsennotierten Unternehmen Cash & Cash-Äquivalente, kurzfristige Investments in Anleihen oder Fonds und einen Anteil der jährlichen Gewinne für die Rücklagenbildung. Gestrichen werden hingegen alle weniger relevanten Assets, welche produktionsrelevant, illiquide oder eine strategische Beteiligung darstellen.

Jedoch machen die öffentlichen Unternehmen - je nach Region - nur einen Anteil von schätzungsweise 10 bis 20 % aller Firmen aus, wenn man auch alle KMUs inkludiert. Dennoch sind die börsennotierten Unternehmen finanziell betrachtet dominant. Deshalb und aufgrund der Schwierigkeit der globalen Datenbeschaffung privater Firmen fokussieren wir uns in diesem Artikel lediglich auf die börsennotierten Unternehmen, wobei noch größeres Wachstumspotenzial besteht.

Konservatives Szenario: Nur Cash-Reserven der Unternehmen in Bitcoin

Investitionsanteil Investitionsbetrag (in Mrd. USD) Neuer BTC-Preis (USD) 1 % 80 122.020 2 % 160 126.040 5 % 400 138.101 10 % 800 158.201 15 % 1.200 178.302 20 % 1.600 198.402

Basierend auf einer Cash-Reserve von 8 Bio. USD, einem Bitcoin-Preis von 118.000 USD und einer Umlaufmenge von 19,9 Mio. BTC könnten im Basisszenario 5 % in Bitcoin fließen, was 400 Mrd. USD entspricht. Dies sind rund 17 % der aktuellen Marktkapitalisierung, womit Bitcoin bis auf einen Preis von 138.101 USD steigen könnte.

Auch 10 % sind möglich, sofern sich an die Empfehlung von Ray Dalio gehalten wird und 20 % des Portfolios in Gold und Bitcoin gehalten werden. In diesem Falle wären sogar 800 Mrd. USD und ein BTC-Kurs von 158.201 USD denkbar.

Basisszenario: Cash-Reserven und 1 Jahr Free Cashflow der Unternehmen in Bitcoin

Investitionsanteil Investitionsbetrag (in Mrd. USD) Neuer BTC-Preis (USD) 1 % 120 124.030 2 % 240 130.060 5 % 600 148.151 10 % 1.200 178.302 15 % 1.800 208.452 20 % 2.400 238.603

Das Basisszenario inkludiert den Free Cashflow und somit auch den Nettobetrag, welcher Unternehmen jährlich nach allen operativen Ausgaben, Steuern, Zinsen und Investitionen frei zur Verfügung steht. Dies sind dann schon 12 Bio. USD, welche bei 5 % 600 Mrd. USD einem BTC-Kurs von 148.151 USD und bei 10 % 1,2 Bio. USD und einem BTC-Preis von 178.302 USD entsprechen.

Bei den Berechnungen handelt es sich allerdings nur um die aktuellen Cash-Reserven und einen Anteil des Free Cashflows, wobei davon tendenziell eher 30 bis 40 % in Investitionen fließen, da auch Schuldenabbau, strategische Beteiligungen, Sachanlagen sowie Forschung und Entwicklung finanziert werden müssen. Sie können auch im Verlaufe des Tages unseren anderen Artikel lesen, in welchem wir analysieren, wie weit Bitcoin in den nächsten Jahren basierend auf diesem Wert steigen kann.

Dieser Faktor könnte die Bitcoin-Zuflüsse noch steigern

Zuletzt wurden 24 % des Bitcoin-Bestandes der Börsen pro Jahr gekauft. Somit steht angesichts der verbleibenden rund 2,4 Mio. BTC ein Angebotsschock innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre bevor. Aufgrund des Starts von Bitcoin Hyper könnte dies jedoch schon deutlich früher geschehen.

Denn bei diesem handelt es sich um eine Skalierungs- und Funktionsebene, die direkt auf Bitcoin aufbaut und BTC von einem passiven Wertspeicher in ein aktives Asset verwandelt. Schließlich werden die Transaktionen praktisch sofort und mit kaum spürbaren Gebühren ausgeführt. Weiter noch wird die Bandbreite für eine Vielzahl von Kryptosektoren gerüstet.

Genau genommen handelt es sich um eine Fusion aus Bitcoin (Sicherheit, Liquidität und starke Verbreitung) mit Solana und der exzellenten Skalierbarkeit, die mithilfe von Hardwarebeschleunigung theoretisch unendlich ist. Damit kann BTC leichter zur nächsten Weltleitwährung werden und die nächste Generation von dApps antreiben.

In diesem Sinne sind unterschiedlichste Kryptosektoren wie DeFi, Gaming, Streaming, KI, DePIN, Memecoins und viele weitere möglich. Einer der vermutlich interessantesten Aspekte, welcher auch die enorme Nachfrage während des Presales angetrieben hat, ist die Möglichkeit, neben Bitcoin-Kursgewinnen über DeFi zusätzliche passive Einkommen zu generieren.

Der Hypermodus für Bitcoin hat schnell eine große Anzahl von Anlegern überzeugt und mit dem ICO bereits 8,2 Mio. USD eingenommen. In der aktuellen Vorverkaufsrunde werden die HYPER-Token, welche neben Bitcoin zahlreiche wichtige Funktionen des Ökosystems übernehmen, für die nächsten 2 Tage ermäßigt für 0,012625 USD angeboten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.