BYD, Chinas größter Elektroautohersteller, steckt in einer herausfordernden Phase. Trotz globaler Marktführerschaft im EV-Segment notiert die Aktie aktuell bei 12,25 EUR. Absatzprobleme, geopolitische Spannungen und ein unsicherer Ausblick bremsen den Kurs.Absatzentwicklung bleibt hinter Erwartungen Die jüngsten Verkaufszahlen fielen schwächer aus als prognostiziert. Im Juli 2025 setzte BYD weltweit 267.000 Fahrzeuge ab - nur 3 % mehr als im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de