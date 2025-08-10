Wenn Bitcoin Platz macht: Warum Ethereum jetzt im Rampenlicht steht

Seit Jahren gilt Bitcoin als der unangefochtene Platzhirsch des Kryptomarkts. Er führt die Charts an, dominiert die Schlagzeilen und bestimmt, wohin sich die Märkte bewegen. Doch in den letzten Wochen hat sich in Sachen Dominanz etwas verschoben, zwar subtil, aber deutlich. Die Marktdominanz von Bitcoin bröckelt, und das ausgerechnet in einer Phase, in der der Gesamtmarkt Rekorde schreibt. An die Spitze der Bewegung drängt sich ein alter Bekannter: Ethereum - die "ewige" Nummer zwei.

Dominanzverlust als Warnsignal - oder Startschuss?

Die Bitcoin-Dominanz, also der prozentuale Anteil von BTC an der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung, ist unter die psychologisch wichtige 60 %-Marke gefallen. Historisch betrachtet ist das oft der Moment, in dem Kapital aus Bitcoin abfließt und seinen Weg in andere Projekte findet. Für viele Trader ist das kein Warnsignal, sondern ein Grund zu feiern. Denn ist diese Marke erreicht, könnte der Startschuss für eine sogenannte "Altseason" fallen.

Dieses Muster ist kein Zufall: Wenn Bitcoin an Dynamik verliert, aber der Gesamtmarkt weiter steigt, suchen Anleger Rendite in Coins und Tokens, die mehr Bewegung versprechen. Genau hier kommt Ethereum ins Spiel.

Ethereum - volle Kraft voraus

In den vergangenen Wochen hat Ethereum eine Performance aufs virtuelle Parkett hingelegt, die selbst überzeugte Bitcoin-Maximalisten aufhorchen lässt. Während Bitcoin im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegte, sprang Ethereum um mehr als 50 % nach oben und knackte erneut die Marke von 4 000 US-Dollar. Ein seltener Anblick, der gleich mehrere Ursachen hat. Ein Treiber sind die wachsenden institutionellen Zuflüsse. Mit der Einführung von Spot-ETFs auf Ethereum ist der Coin nicht mehr nur ein Tech-Asset für Entwickler und DeFi-Enthusiasten, sondern auch ein reguliertes Anlageprodukt, das in den Portfolios großer Fonds landet. Gleichzeitig profitiert Ethereum von seinem technologischen Ökosystem: Smart Contracts, DeFi, NFTs, all das läuft in erster Linie auf dieser Plattform. Bitcoin gilt, auch wenn das Netzwerk in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht hat, immer noch als Zahlungsmittel und Wertspeicher.

The Bitcoin dominance is breaking down.



The last time BTC.D broke its uptrend, Ethereum reached its all-time high of $4,900.



We are now just starting to see a break in the uptrend that started in late 2022, and $ETH is already above $4,000



And with corporate treasuries loading… pic.twitter.com/D7QTxxjUry - Lark Davis (@TheCryptoLark) August 10, 2025

Das ETH/BTC-Verhältnis als Frühindikator

In dieser Phase achten erfahrene Marktteilnehmer besonders auf eine Kennzahl: das Verhältnis von Ethereum zu Bitcoin, kurz ETH/BTC. Steigt dieser Wert, bedeutet das, dass Ethereum schneller wächst als Bitcoin. Dies ist ein klassisches Vorzeichen für wachsende Altcoin-Stärke. In den letzten Wochen hat sich dieses Verhältnis spürbar nach oben bewegt und wichtige technische Marken überschritten. Ein Durchbruch bestimmter Widerstände in diesem Verhältnis wird oft als Startsignal für eine breitere Rallye unter den großen Altcoins gesehen. Genau danach sieht es aktuell aus.

Warum das mehr ist als ein kurzfristiger Hype

Natürlich sollte man immer Vorsicht walten lassen. Kryptomärkte sind launisch und für ihre plötzlichen Stimmungswechsel bekannt. Aber der Markt wird erwachsen und mittlerweile braucht es mehr als einen Tweet und Gerüchte, um die Kryptos auf eine Achterbahnfahrt zu schicken.

Was das für Anleger bedeutet

Wer den Kryptomarkt länger beobachtet, weiß: Solche Phasen kommen in Zyklen. Bitcoin gibt (noch) den Takt vor, aber immer wieder gibt es Zeitfenster, in denen andere Coins die Führung übernehmen. Ethereum dafür geradezu prädestiniert, nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch wegen der Vielzahl an Projekten, die auf seiner Infrastruktur aufbauen.

Für Anleger könnte das bedeuten, dass jetzt eine Phase beginnt, in der sich Diversifikation über die reinen Bitcoin-Bestände hinaus lohnt. Das Risiko bleibt, aber wer nur auf den Platzhirsch setzt, könnte die spannendsten Bewegungen verpassen.

Neue Coins drängen auf den Markt

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.