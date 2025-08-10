Mit einem aktuellen Kurs von 538,35 EUR hat Eli Lilly ein neues 52-Wochen-Tief erreicht. Schlechte Nachrichten aus der Pipeline und Nervosität im Gesundheitssektor setzen der Aktie zu - doch das Geschäft mit GLP-1-Medikamenten bleibt ein milliardenschwerer Hoffnungsträger.Schwächephase trotz Marktführerschaft Eli Lilly gilt als einer der führenden Anbieter im boomenden Markt für Adipositas- und Diabetes-Medikamente. Im zweiten Quartal 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
