Bitcoin-Millionär Tom Lee: Langfristig über 1 Million USD, kurzfristig 250.000 USD im Visier

Bitcoin kann in den letzten 24 Stunden rund zwei Prozent zulegen und steigt damit wieder über 118.500 US-Dollar. Die führende Kryptowährung befindet sich in einer bullischen Konsolidierung und liegt weniger als fünf Prozent unter dem Allzeithoch. Während viele Altcoins aktuell in ihren Handelspaaren gegenüber Bitcoin aufwerten, bleibt die Nummer eins am Markt als Basisinvestment hochinteressant.

Tom Lee sieht Bitcoin langfristig über eine Million Dollar

Der bekannte Investor Tom Lee hält einen Bitcoin-Preis von über einer Million US-Dollar langfristig für realistisch. Für ihn ist der einfachste Weg, den Nutzen von Bitcoin zu verstehen, der Vergleich mit Gold: Bitcoin gewinne stetig an Akzeptanz als moderner Wertspeicher und könne Gold langfristig verdrängen. Ein wesentlicher Treiber sei die wachsende institutionelle Adoption, da immer mehr große Marktteilnehmer zu "permanenten Haltern" von Bitcoin würden.

Lee betrachtet Bitcoin als strategisches Asset, vergleichbar mit "dem neuen Öl". Länder, die über Bitcoin verfügen, könnten geopolitische Vorteile erlangen - die USA sollten daher eine strategische Reserve aufbauen. Zudem verweise er auf die veränderte Wahrnehmung von Wert durch jüngere Generationen. "Generation Alpha", aufgewachsen mit KI und Tokenomics, messe physischen Gütern weniger Bedeutung bei, was Bitcoin und anderen digitalen Assets die besten Jahre ihrer Entwicklung eröffne.

Kurzfristige Kursziele und Wall Street Tokenisierung

Bitcoin habe den Weg für die Tokenisierung an der Wall Street geebnet. Die Möglichkeit, Wert ohne physische Basis zu schaffen, verändere die Kapitalmärkte grundlegend. Diese institutionelle Akzeptanz könnte die bisher typischen Vier-Jahres-Zyklen beenden, da mehr Marktteilnehmer zu dauerhaften Haltern werden.

Kurzfristig erwartet Lee, dass Bitcoin das Niveau von 120.000 US-Dollar festigt und bis Jahresende 200.000 bis 250.000 US-Dollar erreichen könnte - mit langfristigem Potenzial weit darüber hinaus. Die jüngsten Verlaufstiefs im Bereich von 110.000 bis 112.000 US-Dollar wurden erfolgreich verteidigt, was den Bullen neue Chancen eröffnet, den Weg in Richtung Allzeithoch einzuschlagen.

Bitcoin Hyper erreicht 8 Millionen USD Meilenstein im Presale

Bitcoin Hyper zählt zu den ambitioniertesten Entwicklungen im aktuellen Bitcoin-Ökosystem und setzt auf eine Layer-2-Architektur, die darauf ausgelegt ist, die bekannten Schwächen des Bitcoin-Netzwerks zu adressieren. Im Mittelpunkt steht die Erweiterung der Funktionalität hin zu einem vielseitig nutzbaren Netzwerk für dezentrale Anwendungen, wobei die Kombination aus der Sicherheitsstruktur von Bitcoin und der hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit der Solana Virtual Machine maßgeblich ist.

Über eine dezentral organisierte Bridge lassen sich native BTC ins System einbringen, in tokenisierter Form abbilden und nahtlos in komplexe Anwendungen integrieren. Das Interesse an der innovativen Bitcoin-L2 spiegelt sich bereits im laufenden Vorverkauf wider: Über 8 Millionen US-Dollar an Kapital wurden eingesammelt. Nach dem Kauf kann direkt ein Staking mit immer noch rund 140 Prozent APY gestartet werden.

