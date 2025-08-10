PEPE Coin mit 10% Plus: EMA 200 durchbrochen und Allzeithoch in Sichtweite

Die letzten Tage brachten dem Kryptomarkt nach der jüngsten Korrektur wieder etwas Entspannung. Innerhalb der letzten 7 Tage sind insgesamt mehr als 310 Mrd. US-Dollar in den Kryptomarkt geflossen, weshalb die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes bei fast 4 Billionen US-Dollar steht. Ein großer Teil der Zuflüsse entfiel auf große Altcoins wie Ethereum, Solana oder XRP, doch auch der beliebte Meme-Coin PEPE schien einiges von den Zuflüssen abbekommen zu haben.

PEPE durchbricht wichtigen technischen Widerstand

Der Kurs von PEPE hat noch im Dezember 2024 ein neues Allzeithoch gebildet. Danach folgte jedoch der große Crash und PEPE ist bis zum Tiefpunkt am 11. März um mehr als 81 Prozent gefallen. Während sich viele Coins nach einem so harten Crash nie wieder erholen, konnte PEPE aber erneut starken Kaufdruck bilden.

Dieser hat zu einem Kursanstieg von mehr als 138 Prozent bis heute geführt. Nach einer neuerlichen, kleineren Korrektur der letzten Tage hat sich PEPE nun wieder stabilisiert. Dabei hat nicht nur der Momentumindikator MACD ein neues Kaufsignal gebildet, sondern der Kurs konnte mit dem EMA 200 sowohl den wichtigsten gleitenden Durchschnitt als auch seinen bedeutendsten Widerstand durchbrechen.

130% Kurspotential bis zum Allzeithoch möglich

Der Durchbruch durch den EMA 200 ist an sich schon ein stark bullisches Signal. Durch das ansteigende Volumen beim Durchbruch wird dieses allerdings noch zusätzlich verstärkt, ebenso wie durch das Kaufsignal des MACD. Der nächste starke Widerstandsbereich liegt derzeit beim Hochpunkt vom 22. Juli dieses Jahres, bei 0,00001470 US-Dollar.

Sollte PEPE diesen durchbrechen, könnte er wieder das Allzeithoch in Angriff nehmen. Damit hat PEPE derzeit ein Kurspotenzial von weiteren 130 Prozent, falls der Kurs den Widerstand durchbricht. Anleger, die allerdings Coins mit x10-Potenzial suchen, sollten sich eher bei neu erscheinenden Meme-Coins umsehen, wobei der neue Trading Bot von Snorter eine große Hilfe sein könnte.

Snorter Trading Bot sammelt fast 3 Millionen USD im Presale

Snorter wurde mit dem Ziel entwickelt, Anleger beim Handel von Meme-Coins zu unterstützen und bietet mehrere große Vorteile. Der Trading Bot ist direkt über den Telegram-Messenger zu bedienen und erleichtert den Handel dadurch deutlich. Einerseits können Kauf- und Verkaufsorders einfach per Texteingabe auf Telegram eingegeben werden, andererseits durchleuchtet Snorter auch die Smart Contract Codes der Coins genau und erkennt mit hoher Trefferquote Scam-Coins.

SNORT ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger fast 3 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Dabei wird der Tokenpreis schon während des Vorverkaufs mehrfach erhöht, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Börsen einbringt. Analysten gehen aufgrund der hohen Nachfrage davon aus, dass der SNORT-Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

