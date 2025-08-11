Anzeige
Montag, 11.08.2025

Dow Jones News
11.08.2025 06:33 Uhr
TAGESVORSCHAU/Montag, 11. August

DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 11. August 

=== 
  07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 07:30 DE/Atoss Software SE, ausführliches Ergebnis 1H 
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 DE/Inlandstourismus Juni 
  08:00 DE/Insolvenzen Mai und Frühindikator Juli 
  10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), PK zur 
     Präsentation der Halbjahreszahlen 2025 der deutschen Luftverkehrswirtschaft 
 
    - JP/Börsenfeiertag Japan 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
