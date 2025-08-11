EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



11.08.2025 / 06:44 CET/CEST

Im Zeitraum vom 4.August 2025 bis einschließlich 8.August 2025 wurden insgesamt 115.268 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 04.08.2025 20.544 196,1859 4.030.443,13 XETR 05.08.2025 34.845 195,1788 6.801.005,29 XETR 06.08.2025 32.390 196,5408 6.365.956,51 XETR 07.08.2025 11.147 202,6654 2.259.111,21 XETR 08.08.2025 16.342 208,2916 3.403.901,33 XETR Gesamt 115.268 198,3241 22.860.417,47

