Nach den jüngsten Korrekturen hat der DAX in der abgelaufenen Woche wieder kräftig zulegen können. Das größte deutsche Börsenbarometer gewann über 700 Punkte und schloss +3,07% höher mit 24.145 Punkten. Die höchsten Gewinne erzielten Deutsche Bank und Heidelberg Materials, Bayer rutschten ans DAX-Ende. Schafft der deutsche Leitindex in der neuen Woche ein neues Allzeithoch? Auf die starken Verlusten vom Freitag folgte am Montag eine kräftige Gegenbewegung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
