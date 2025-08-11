Der Bitcoin hat über das Wochenende wieder deutlich Gas gegeben und ist am Montagmorgen wieder über die Marke von 120.000 Dollar geklettert. In der vergangenen Woche sorgte US-Präsident Donald Trump für Aufmerksamkeit, als er den Weg geebnet hat, das System der privaten Altersvorsorge in den USA für riskantere Anlagen in Digitalwährungen und Immobilien zu öffnen. Zuletzt gab es zudem hohe Zuflüsse in ETFs (Spot-Exchange-Traded Funds).Wie Zahlen von Farside zeigen, haben Bitcoin-ETFs Ende vergangener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
