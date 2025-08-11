DJ MÄRKTE ASIEN/Gut behauptet - Lithiumaktien haussieren

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Wenig tut sich am Montag im Handelsverlauf an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. Immerhin liegen die Indizes dort knapp im Plus, am stärksten in Shanghai, wo der Composite 0,5 Prozent gewinnt. In Hongkong steigt der HSI um 0,2 Prozent, ebenso in Sydney. Dort dürfte die am Dienstag mehrheitlich erwartete Zinssenkung durch die Notenbank weiter für eine positive Grundstimmung sorgen, wobei der Index praktisch auf Rekordhoch liegt. Der Kospi in Seoul tritt auf der Stelle und in Tokio wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Marktbeobachter sprechen von Zurückhaltung mangels frischer Impulse, aber auch aus Vorsicht vor am Dienstag anstehenden wichtigen Inflationsdaten aus den USA. Zumal seit dem jüngsten monatlichen Arbeitsmarktbericht aus den USA sehr stark mit einer Zinssenkung im September gerechnet wird. Dem könnte aber eine unerwartet hoch ausfallende Inflation in den Weg kommen.

Für Zurückhaltung dürfte auch die unklare Entwicklung um den Krieg in der Ukraine sorgen mit dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland am Freitag zu einem Waffenstillstand, zu dem die Ukraine als Hauptbetroffener aber bislang nicht eingeladen ist.

Derweil läuft die Aussetzung der US-Zölle gegen China am Dienstag zwar ab, es wird aber erwartet, dass sie erneut verlängert wird und beide Seiten weiter verhandeln. China hat derweil gefordert, dass die USA die Restriktionen auf Chip-Exporte in das Reich der Mitte lockern.

Gesucht sind Aktien von Lithiumproduzenten, nachdem laut Medienberichten der chinesische Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) den Betrieb einer Mine wegen einer abgelaufenen Bergbaulizenz eingestellt hat und es auch keine Pläne für ein Weiterbetreiben geben soll. Analysten zufolge könnte das dazu beitragen, das Gleichgewicht auf dem Lithiummarkt wiederherzustellen. Die Lithiumpreise seien seit ihrem Höchststand 2022 wegen eines Überangebots an dem Batteriemetall um bis zu 90 Prozent gefallen.

In Shenzhen verteuern sich Ganfeng Lithium um 1 und Tianqi Lithium um 3 Prozent, nachdem beide zunächst noch deutlich stärker gestiegen waren. Im australischen Sydney machen Liontown Resources einen Satz um gut 17 Prozent und Pilbara Minerals um 18 Prozent. Igo verteuern sich im fast 10, Core Lithium um 12,5 und Mineral Resources um 11,7 Prozent. Die Aktien der Rohstoffriesen BHP und Rio Tinto legen um je rund 1,5 Prozent zu. CATL notieren derweil wenig verändert.

Der Kurs des australischen Elektronikeinzelhändlers JB Hi-Fi knickt nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 8 Prozent ein. Car Group liegen knapp 1 Prozent fester. Das Unternehmen, das einen Marktplatz für Autos betreibt, hat im Zuge der Zahlenvorlage eine höhere Dividende angekündigt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.832,30 +0,3% +7,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 3.210,80 +0,0% +33,8% 08:30 Schanghai-Comp. 3.653,50 +0,5% +8,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.906,90 +0,2% +23,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:22 % YTD EUR/USD 1,1671 0,2 1,1649 1,1655 +12,4% EUR/JPY 172,14 0,1 171,98 171,67 +5,6% EUR/GBP 0,8668 0,0 0,8667 0,8669 +5,2% GBP/USD 1,3465 0,2 1,3441 1,3444 +7,5% USD/JPY 147,49 -0,1 147,64 147,29 -6,1% USD/KRW 1.388,83 0,4 1.388,83 1.388,05 -5,9% USD/CNY 7,1371 0,1 7,1371 7,1338 -1,0% USD/CNH 7,1847 -0,1 7,1891 7,1845 -2,0% USD/HKD 7,8499 0,0 7,8497 7,8499 +1,0% AUD/USD 0,6524 0,1 0,6521 0,6531 +5,4% NZD/USD 0,5952 0,0 0,5951 0,5965 +6,4% BTC/USD 122.135,15 2,9 118.700,00 116.868,05 +23,2% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,41 63,88 -0,7% -0,47 -11,9% Brent/ICE 66,17 66,59 -0,6% -0,42 -11,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.376,42 3.399,16 -0,7% -22,74 +29,5% Silber 32,59 32,94 -1,1% -0,35 +18,1% Platin 1.135,16 1.145,14 -0,9% -9,98 +30,8% Kupfer 4,47 4,47 -0,0% 0,00 +8,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2025 01:06 ET (05:06 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.