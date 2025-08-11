The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.08.2025
ISIN Name
IT0005610297 ITALIEN 24/25 ZO
CA642866GR23 N. BRUNSWICK 20/25
DE000LB13QH4 LBBW FESTZINS 20/25
XS1275957121 INTERCONT.HOT.GRP 15/25
US00774CAB37 AECOM 2027
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.08.2025
ISIN Name
IT0005610297 ITALIEN 24/25 ZO
CA642866GR23 N. BRUNSWICK 20/25
DE000LB13QH4 LBBW FESTZINS 20/25
XS1275957121 INTERCONT.HOT.GRP 15/25
US00774CAB37 AECOM 2027
© 2025 Xetra Newsboard