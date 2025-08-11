In der vergangenen Woche konnte die Vonovia-Aktie dank starker Geschäftszahlen kräftig zulegen. Das hat auch Auswirkungen auf das zuvor stark eingetrübte Chartbild. Die Aktie hat bereits einige wichtige Marken zurückerobert. Bevor die Bullen das Ruder wieder komplett übernehmen, müssen jedoch noch ein paar weitere Hürden fallen.In der vergangenen Woche gewann die Vonovia-Aktie spürbar an Dynamik - getrieben durch robuste Halbjahreszahlen. Das bereinigte operative EBITDA stieg um zwölf Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär