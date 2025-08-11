VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 11
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-08
|NL0009272749
|3740000.000
|335460491.33
|89.6953
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-08
|NL0009272756
|232000.000
|21287603.10
|91.7569
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-08
|NL0009272772
|513000.000
|36737282.59
|71.6126
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-08
|NL0009272780
|360000.000
|29530450.72
|82.0290
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-08
|NL0009690239
|7910404.000
|292116921.54
|36.9282
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-08
|NL0009690247
|2518390.000
|43208655.68
|17.1573
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-08
|NL0009690254
|2426537.000
|30218517.48
|12.4534
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-08
|NL0010273801
|2681000.000
|51117906.32
|19.0667
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-08
|NL0010731816
|778000.000
|64587026.17
|83.0167
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-08
|NL0011683594
|66250000.000
|2885972592.03
|43.5619
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-08
|NL0010408704
|29203010.000
|1000368887.78
|34.2557
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-08
|NL0009272764
|328000.000
|20322075.76
|61.9575
