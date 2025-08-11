Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 11
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|08/08/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|252744.13
|5.7437
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|08/08/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40709650.00
|235766444.06
|5.7914
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|08/08/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|11813469.20
|5.3698
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/08/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|254095.67
|5.7903
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/08/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|2504377.00
|14275590.56
|5.7003
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|08/08/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|188200.42
|5.0486
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|08/08/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|2000000.00
|12483174.08
|6.2416
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|08/08/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5020000.00
|28372569.62
|5.6519
