|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|8/8/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.04
|Shrs:
|93,714,375.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|8/8/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.29
|Shrs:
|21,730,472.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|8/8/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|4.88
|Shrs:
|48,532,238.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|8/8/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.05
|Shrs:
|3,279,913.00
|Tckr:
|FSEM
