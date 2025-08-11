Der Bitcoin befindet sich aktuell unweit von seinen Allzeithochs, doch trotzdem stellen sich immer mehr Investoren die Frage, ob es das jetzt mit dem Kursanstieg bei der Mutter aller Kryptowährungen war. Nein, sagen zumindest die Analysten! So stark soll es mit dem Kurs 2025 noch nach oben gehen. Der Bitcoin hat in den vergangenen Jahren eine enorme Rallye hingelegt, doch trotz des Erreichens neuer Allzeithochs im Juli fragen sich Investoren aktuell, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE