FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Berges" geschlossen.

TAGESTHEMA

Ein Team von US-Präsident Donald Trump prüft weitere Kandidaten für die Nachfolge des Präsidenten der US-Notenbank, Jerome Powell. Dazu gehören der ehemalige Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, Marc Sumerlin, ein ehemaliger Wirtschaftsberater von Präsident George W. Bush, der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, Fed-Gouverneur Christopher Waller und der ehemalige Fed-Gouverneur Kevin Warsh, wie hochrangige Verwaltungsbeamte mitteilten. Bullard und Sumerlin seien zwei Kandidaten, die zu einer Liste von etwa 10 Personen hinzugefügt worden seien. Trump habe sich an US-Finanzminister Scott Bessent gewandt, um die Suche nach dem nächsten Fed-Vorsitzenden zu leiten. Die Erstellung einer langen Liste von Kandidaten für die Nachfolge von Powell, dessen Amtszeit im nächsten Mai endet, kommt überraschend. Trump hatte noch in dieser Woche angedeutet, dass er drei Finalisten für den Posten in Betracht zieht, darunter Warsh und Hassett.

ÜBERSICHT INDIZES

zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.258,80 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 22.906,90 +0,1% S&P/ASX 200 (Sydney) 8.833,00 +0,3% Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Hang-Seng (Hongk.) 24.882,21 +0,1% Schanghai-Comp. 3.651,43 +0,4% Kospi (Seoul) 3.206,67 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Gut behauptet - Marktbeobachter sprechen von Zurückhaltung mangels frischer Impulse, aber auch aus Vorsicht vor am Dienstag anstehenden wichtigen Inflationsdaten aus den USA. Zumal seit dem jüngsten monatlichen Arbeitsmarktbericht aus den USA sehr stark mit einer Zinssenkung im September gerechnet wird. Dem könnte aber eine unerwartet hoch ausfallende Inflation in den Weg kommen. Für Zurückhaltung dürfte auch die unklare Entwicklung um den Krieg in der Ukraine sorgen mit dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland am Freitag zu einem Waffenstillstand, zu dem die Ukraine als Hauptbetroffener aber bislang nicht eingeladen ist. Derweil läuft die Aussetzung der US-Zölle gegen China am Dienstag zwar ab, es wird aber erwartet, dass sie erneut verlängert wird und beide Seiten weiter verhandeln. China hat derweil gefordert, dass die USA die Restriktionen auf Chip-Exporte in das Reich der Mitte lockern. Starke Kursgewinne verzeichnen Aktien von Lithiumproduzenten, nachdem laut Medienberichten der chinesische Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) den Betrieb einer Mine wegen einer abgelaufenen Bergbaulizenz eingestellt hat und es auch keine Pläne für ein Weiterbetreiben geben soll. Auch die Kurse der Rohstoffriesen BHP und Rio Tinto legen zu um je rund 1,5 Prozent. CATL notieren wenig verändert. Der Kurs des australischen Elektronikeinzelhändlers JB Hi-Fi knickt nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 8 Prozent ein. Car Group liegen knapp 1 Prozent fester. Das Unternehmen, das einen Marktplatz für Autos betreibt, hat im Zuge der Zahlenvorlage eine höhere Dividende angekündigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.175,61 +0,5% 206,97 +3,3% S&P-500 6.389,45 +0,8% 49,45 +7,8% NASDAQ Comp 21.450,02 +1,0% 207,33 +10,0% NASDAQ 100 23.611,27 +0,9% 221,74 +11,3% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,03 Mrd 1,16 Mrd Gewinner 1.505 1.303 Verlierer 1.236 1.437 Unverändert 87 101

Fester - Die Zinssenkungsspekulationen sorgte weiter für Kauflaune. Ausgelöst worden war sie vor Wochenfrist von schwachen monatlichen US-Arbeítsmarktbericht und danach teils enttäuschenden US-Konjunkturdaten. Der Markt erwartet mit großer Mehrheit eine Senkung im September. Dagegen traten die Sorgen und Unsicherheiten um die US-Zollpolitik in den Hintergrund, nachdem am Vortag die von US-Präsident Trump verhängten Importzölle in Kraft getreten waren. Der Nasdaq-Composite markierte ein neues Rekordhoch. Pinterest knickten um 10,3 Prozent ein. Die Social-Media-Plattform hatte mit dem bereinigten Ergebnis emnttäuscht. Für Expedia ging es um 4,1 Prozent aufwärts, nachdem das Reiseportal seinen Ausblick erhöht hatte. Auch Gilead Sciences (+8,3%) waren mit erhöhten Zielen gesucht.

US-ANLEIHEN

Die Renditen legten geringfügig zu, nachdem die Auktion von Langläufern am Vortag auf eine geringe Nachfrage gestoßen war. Die Zehnjahresrendite zeigte sich 2 Basispunkte höher bei 4,28 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:22 % YTD EUR/USD 1,1668 0,2 1,1649 1,1655 +12,4% EUR/JPY 172,13 0,1 171,98 171,67 +5,6% EUR/GBP 0,8665 -0,0 0,8667 0,8669 +5,2% GBP/USD 1,3466 0,2 1,3441 1,3444 +7,5% USD/JPY 147,51 -0,1 147,64 147,29 -6,1% USD/KRW 1.388,34 -0,0 1.388,83 1.388,05 -5,9% USD/CNY 7,1324 -0,1 7,1371 7,1338 -1,0% USD/CNH 7,1844 -0,1 7,1891 7,1845 -2,0% USD/HKD 7,8499 0,0 7,8497 7,8499 +1,0% AUD/USD 0,6523 0,0 0,6521 0,6531 +5,4% NZD/USD 0,5950 -0,0 0,5951 0,5965 +6,4% BTC/USD 121.953,30 2,7 118.700,00 116.868,05 +23,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte zum Euro leicht zu nach der jüngsten Talfahrt. Der Dollar wurde nur anfangs leicht belastet davon, dass US-Präsident Trump Stephen Miran für den Gouverneursrat der US-Notenbank nominiert hat. Er ist Vorsitzender des Wirtschaftsberatergremiums des Weißen Hauses und gilt als Befürworter der Trump'schen Zinssenkungsforderungen. Allerdings soll er den Posten nur vorübergehend übernehmen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,38 63,88 -0,8% -0,50 -11,9% Brent/ICE 66,24 66,59 -0,5% -0,35 -11,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach zuletzt sechs Handelstagen in Folge mit Verlusten stabilisierten sich die Ölpreise im US-Handel, Brent und WTI zeigten sich kaum verändert.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.376,47 3.399,16 -0,7% -22,70 +29,5% Silber 32,71 32,94 -0,7% -0,23 +18,1% Platin 1.132,80 1.145,14 -1,1% -12,34 +30,8% Kupfer 4,47 4,47 -0,1% -0,01 +8,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis tendierte unter dem Strich wenig verändert mit zuletzt 3.398 Dollar. Das Weiße Haus hatte mitgeteilt, dass es "Fehlinformationen" zu den Gold-Zöllen mit einer neuen Veröffentlichung in naher Zukunft klarstellen werde.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

USA - Politik

US-Präsident Donald Trump wird den Leiter der Bundessteuerbehörde IRS, Billy Long, nach zwei Monaten im Amt ersetzen, wie ein hochrangiger Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte. US-Finanzminister Scott Bessent werde den Posten kommissarisch übernehmen.

SOFTBANK GROUP

hat einem Medienbericht zufolge die Investmentbanken für den möglichen US-Börsengang der Zahlungsapp-Tochter Paypay ausgewählt. Der Börsengang könnte dem Bloomberg-Bericht zufolge mehr als 2 Milliarden Dollar erlösen, sollte er stattfinden.

