Im vergangenen Jahr hat Lidl Schweiz seine Rolle als Exporteur Schweizer Spezialitäten deutlich ausgebaut. Das Unternehmen verzeichnete 2024 das stärkste Wachstum im Käse-Export seit Markteintritt. Zudem lieferte der Detailhändler eine neue Produktekategorie ins Ausland.Lidl Schweiz hat im Kalenderjahr 2024 das höchste Exportwachstum seit 15 Jahren erzielt und seine Rolle als bedeutender Exportpartner für Schweizer Lebensmittelproduzenten weiter gestärkt. Mit einer Exportmenge von 4'021 Tonnen Käse konnte der Detailhändler das Vorjahresvolumen um knapp 1'000 Tonnen steigern. Damit schafft das Unternehmen Schweizer Käsereien einen weiteren Vertriebskanal.Trotz eines herausfordernden Marktumfelds in der Käsebranche setzt Lidl Schweiz seinen Wachstumskurs fort und unterstützt dabei aktiv die Schweizer Wirtschaft. Die grössten Importeure von Käse aus der Schweiz sind für Lidl: 1. Deutschland, 2. Niederlande, 3. Rumänien, 4. Spanien und 5. Ungarn.Besonders gefragt im europäischen Ausland sind weiterhin Appenzeller, Gruyére AOP sowie Bio-Hüttenkäse. Zudem verzeichnet der Lebensmittelhändler ein erfreuliches Wachstum bei Schweizer Raclette und innovativen High-Protein-Artikeln.Neue Exportkategorie: Schweizer SalatsaucenWährend der Lebensmittelhändler im Jahr 2024 mit über 550 Tonnen erneut Rösti als Schweizer Spezialität exportierte, wurden im vergangenen Jahr erstmals auch über 50 Tonnen Schweizer Salatsaucen in verschiedene Länder mit Lidl Filialen geliefert. Damit erweitert Lidl Schweiz sein Exportportfolio und schafft zusätzliche Absatzmöglichkeiten für Schweizer Produzenten.Global vernetzt, regional verwurzeltLidl ist bekannt für seine wechselnden Themenwochen und bringt so Vielfalt auf den Teller. So bietet Lidl Schweiz im Rahmen der Themenwoche Italien, Frankreich, Spanien oder Balkan ländertypische Produkte an. Weltweit betreibt Lidl Filialen in über 31 Ländern, wovon 27 Länder mit Schweizer Qualitätsprodukten beliefert werden. Durch das internationale Einkaufsnetz bietet Lidl den Schweizer Lebensmittelproduzenten einen zusätzlichen Absatzkanal. Sandro Renz, Leiter Verkauf und Marketing der Hardegger Käse AG, betont die Bedeutung dieser internationalen Reichweite: "Die Hardegger Käse AG darf Lidl seit 15 Jahren mit diversen Schweizer Sortenkäse und Spezialitäten beliefern. Dabei konnte der Export stetig aufgebaut und auch neue Märkte erschlossen werden. Die Strukturen von Lidl machen eine internationale Vermarktung und ein ungebrochenes Wachstum im Export möglich."