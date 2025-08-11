DJ Hypoport bestätigt Ausblick

DOW JONES--Hypoport hält an seinen Einschätzungen zum Marktumfeld und seiner Positionierung im Markt fest. Der im SDAX notierte Finanzdienstleister bestätigte bei der Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr seinen Jahresausblick.

Für das laufende Jahr rechnet Hypoport weiterhin mit einem Umsatz von mindestens 640 Millionen Euro, einem Rohertrag von mindestens 270 Millionen Euro und einem EBIT von 30 bis 36 Millionen Euro.

Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 305 Millionen Euro. Der Rohertrag legte um 14 Prozent auf 130 Millionen Euro zu. Das EBIT kletterte überproportional um 94 Prozent auf 16 Millionen Euro. Unter dem Strich steigerte Hypoport den Gewinn um 93 Prozent auf 10,9 Millionen Euro. Im zweiten Quartal fuhr der Konzern einen Gewinn von 4,9 Millionen ein.

"Der in 2024 begonnene Turnaround unseres wichtigsten Marktes der privaten Immobilienfinanzierung hält bei leicht höherer Volatilität in 2025 an", sagte Vorstandschef Ronald Slabke.

August 11, 2025

