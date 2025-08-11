Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Der Spezialist für industrielle Reinigungstechnologie DAESHIN MC treibt seine globale Marktexpansion voran und präsentiert auf der "Productronica 2025" (November 2025, München, Deutschland), der weltweit größten Fachmesse für Elektronik und Industrietechnologie, den weltweit ersten kommerzialisierten "Caster Cleaner", ein System zur automatischen Reinigung von Industriewagenrädern.Auf dieser Messe wird DAESHIN MC einen Messestand in Halle B2, Stand 246, einrichten, wo das Unternehmen seine Kerntechnologie im Bereich der sauberen Technologien, den "Caster Cleaner", zusammen mit der modularen Staubsaugmatte "SoleCheck" vorstellen wird.DAESHIN MC ist ein führendes koreanisches Technologieunternehmen, das seit über 30 Jahren industrielle Reinigungslösungen für die Umwelt erforscht und entwickelt und bereits Spezialgeräte an globale Hersteller wie Samsung, LG, Hyundai, Panasonic, Henkel und Molex liefert.Der vorgestellte "Caster Cleaner" ist das weltweit einzige System, das während des Transports automatisch Verunreinigungen und Schlamm von Wagenrädern reinigt und auffängt. Es zeichnet sich insbesondere durch seine Wartungsfreundlichkeit und Langlebigkeit aus, dank Funktionen wie \u25b2automatischer Schlammumwälzung und \u25b2einer Vorwärtsantriebs-Transportstruktur, wodurch es sich optimal für den Dauerbetrieb in Industrieanlagen eignet.Das ebenfalls ausgestellte "SoleCheck" ist ein modulares Staubabsaugsystem für Schuhsohlen, das für industrielle Reinräume, Halbleiter- und Pharmaproduktionsanlagen sowie für die Fertigung elektronischer Bauteile optimiert ist. Durch die Entfernung feiner Verunreinigungen, die an den Schuhsohlen haften bleiben, mittels starker Saugkraft, einfach durch Begehen der Matte, werden Probleme mit Staub auf dem Boden, die mit Luftduschen allein nicht vollständig gelöst werden können, grundlegend beseitigt.Insbesondere am Messestand können Besucher die \u25b2Staubschutzleistung am Eingang, \u25b2die einfache Installation und \u25b2die modulare Erweiterbarkeit von SoleCheck anhand von praktischen Vorführungen direkt überprüfen, was bei europäischen Branchenexperten und Reinraumkonstrukteuren auf großes Interesse stößt.Ein Vertreter von DAESHIN MC erklärte: "Diese Ausstellung wird ein Wendepunkt sein, der globale Standards für die industrielle Reinigungstechnologie präsentiert und nicht nur eine Produktvorstellung ist. Wir planen, unseren Einfluss auf dem europäischen Markt deutlich auszubauen, indem wir unsere proprietären technologischen Fähigkeiten nutzen, die die strengen Sauberkeitsanforderungen der europäischen Elektro- und Elektronikindustrie, der Präzisionsgeräteindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der pharmazeutischen Industrie erfüllen."Links zu sozialen MedienYouTube: https://www.youtube.com/@corp.daeshinmc7691LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yoona-choi-0156/Medienkontakt:Marke: DAESHIN MC CO.,LTDKontakt: Media TeamTel: +82-10-6707-0156E-Mail: dsclean@dsclean.co.krWebsite: www.daeshinmc.co.kr/enFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2746630/1.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/daeshin-mc-erreicht-weltweit-erste-kommerzialisierung-eines-industriellen-laufradreinigers-aufstellung-globaler-standards-fur-saubere-technologien-auf-deutscher-messe-302526224.htmlOriginal-Content von: DAESHIN MC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180531/6093918