Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 11
[11.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE00BN4GXL63
|12,617,633.00
|EUR
|0
|123,856,666.67
|9.8162
|Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,084,581.88
|98.6120
|Fund: Tabula Gl IG Cr CURVE Stpnr UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|50,961,513.13
|111.1241
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,384,648.81
|120.1528
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE00BN0T9H70
|52,240.00
|GBP
|0
|6,098,258.80
|116.7354
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|5,947,225.83
|109.8916
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE00BKX90W50
|17,507.00
|CHF
|0
|1,728,090.30
|98.7085
|Fund: Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE000L1I4R94
|1,794,226.00
|USD
|0
|20,314,985.64
|11.3224
|Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - GBP HEDGED DISTRIBUTING
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE000LJG9WK1
|520,212.00
|GBP
|0
|5,240,762.25
|10.0743
|Fund: Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - USD Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|472,585.99
|11.6772
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - SEK-Hedged Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|409,487,724.71
|110.3578
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,618,921.05
|10.0850
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - EUR-Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|2,998,939.97
|10.9953
|Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,027,206.11
|10.6680
|Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF-GBP HEDGED ACC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|619,400.92
|10.9288
|Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF-USD ACC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE000061JZE2
|947,028.00
|USD
|0
|10,111,608.43
|10.6772
|JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,205,305,313.71
|109.5732
|JANUS HENDERSON TABULA PAN EUROPEAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,377,580.03
|11.9680
|Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE000YMBL844
|2,080,566.00
|USD
|0
|21,096,537.42
|10.1398
|Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE000RH1ZG27
|45,000.00
|USD
|0
|462,923.63
|10.2872
|JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,458,706.64
|10.0534
|JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,276.97
|10.0453
|JANUS HENDERSON TABULA US TRANSFORMATIONAL GROWTH EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|08.08.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,095,349.98
|9.9909
