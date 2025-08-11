DJ EUREX/DAX-Futures im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich am Montagmorgen die DAX-Futures. Angesichts der Urlaubszeit sind die Umsätze mit 900 Kontrakten für die Uhrzeit allerdings sehr gering. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 21 auf 24.285 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.345 und das Tagestief bei 24.284 Punkten.
August 11, 2025 02:41 ET (06:41 GMT)
