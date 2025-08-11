EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 13. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



11.08.2025 / 09:12 CET/CEST

Henkel AG & Co. KGaA





Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 13. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 4. August 2025 bis einschließlich 8. August 2025 wurden insgesamt Stück 404.536 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 78.670 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 04.08.2025 XETR 76.357 67,3748 5.144.536,74 CEUX 40.920 67,3725 2.756.880,72 TQEX 9.000 67,3722 606.349,78 AQEU 6.250 67,3533 420.957,92 05.08.2025 XETR 45.857 67,6776 3.103.490,72 CEUX 50.000 67,7016 3.385.079,86 TQEX 5.000 67,6815 338.407,28 AQEU 5.000 67,7186 338.593,04 06.08.2025 XETR 74.910 67,1339 5.028.997,96 CEUX 45.235 67,1443 3.037.270,82 TQEX 4.472 67,1414 300.256,50 AQEU 3.214 67,0833 215.605,78 07.08.2025 XETR 15.000 68,8119 1.032.177,94 CEUX 1.525 68,4032 104.314,88 TQEX 886 68,4325 60.631,18 AQEU 910 68,4277 62.269,24 08.08.2025 XETR 20.000 69,4685 1.389.369,94 Gesamt 404.536 67,5470 27.325.190,30

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 04.08.2025 XETR 12.764 62,2957 795.142,40 CEUX 10.505 62,3095 654.561,40 TQEX 1.787 62,2975 111.325,60 AQEU 709 62,2683 44.148,20 05.08.2025 XETR 7.651 62,4740 477.988,30 CEUX 7.839 62,4924 489.877,95 TQEX 1.224 62,4964 76.495,55 AQEU 2.432 62,4941 151.985,65 06.08.2025 XETR 13.428 61,9968 832.493,40 CEUX 5.000 62,0312 310.156,10 07.08.2025 XETR 5.862 63,5662 372.625,15 08.08.2025 XETR 9.469 63,9522 605.563,55 Gesamt 78.670 62,5698 4.922.363,25

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 8. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 5.650.291 Vorzugsaktien und Stück 1.416.035 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 11. August 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

