NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 45 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Das neue Ziel für das erwartete Bruttowarenvolumen liege wohl etwas unter den Markterwartungen, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf diese neue Kennziffer des Online-Modehändlers habe der Markt mit Kursverlusten reagiert./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000ZAL1111
